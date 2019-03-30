Блог с тобой ›› Новости ›› ЧП в Шерегеше: погибли два ребёнка и взрослый

ЧП в Шерегеше: погибли два ребёнка и взрослый

30 марта 2019 в 10:10

Ещё двое пострадавших госпитализированы.

В Шерегеше в результате пожара в частном доме погибли 37-летняя женщина и двое детей, ещё один ребёнок и мужчина госпитализированы.

«Погибшим детям было 7 и 13 лет. Хозяин дома первым почувствовал запах дыма и успел вытащить двоих сыновей, однако один из них скончался в больнице. До супруги и семилетней дочери мужчина не смог добраться, они погибли», — сообщили в областном СК.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило от очевидцев из соседнего многоквартирного дома около семи часов утра. При этом первой к месту прибыла добровольная пожарная команда.

На момент прибытия первого подразделения дом и надворные постройки горели открытым пламенем, общая площадь пожара составила около 40 «квадратов».

По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём.


Читайте также

Content 1432396775 c1cca64506634d4e603d5e1cb1842849
В Таштаголе легковушка на полной скорости сбила девочку
Content
В центре Кемерова полыхал трамвай
Content 147
В Анжеро-Судженске медсестра обокрала старушку
Content ugol
Ильдар Узбеков о программе «Чистый уголь – чистый Кузбасс»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?