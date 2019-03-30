В Кузбассе зарегистрированы первые случаи укуса клещей

Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

На 29 марта к медикам из-за укуса клещей обратились три человека, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор по данным еженедельного мониторинг.

«В случае укуса клеща, необходимо обратиться в больницу для его удаления и исследования наличия вируса клещевого энцефалита, а также решении вопроса об экстренной иммунопрофилактики», - напомнили в ведомстве.

Отмечается, что если клещ удалён самостоятельно, его необходимо сохранить живым и доставить в больницу во влажном бинте или полиэтиленовом пакете для исследования.