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В Кузбассе зарегистрированы первые случаи укуса клещей

30 марта 2019 в 14:16

Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

На 29 марта к медикам из-за укуса клещей обратились три человека, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор по данным еженедельного мониторинг.

«В случае укуса клеща, необходимо обратиться в больницу для его удаления и исследования наличия вируса клещевого энцефалита, а также решении вопроса об экстренной иммунопрофилактики», - напомнили в ведомстве.

Отмечается, что если клещ удалён самостоятельно, его необходимо сохранить живым и доставить в больницу во влажном бинте или полиэтиленовом пакете для исследования.


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