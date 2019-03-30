В Кузбассе похоронный кортеж попал в ДТП мебелью

Автомобиль наехал на обломок стула, который лежал в луже.

Необычная авария произошла в южной столице Кузбасса. Участниками ДТП стали похоронный кортеж и фрагмент стула.

«Автомобиль ритуальной службы наехал на обломок пластмассового стула, который был на дне лужи», - пишет «Новокзнецк.ру»

Деталь воткнулась прямо в днище автомобиля, и машина не могла ехать дальше. В итоге водитель сдал назад и объехал препятствие. Остатки стула с дороги убрали прохожие, которые стали очевидцами необычного ДТП.

Фото: Новокузнецк.ру