В Кузбассе похоронный кортеж попал в ДТП мебелью

Автомобиль наехал на обломок стула, который лежал в луже.
Необычная авария произошла в южной столице Кузбасса. Участниками ДТП стали похоронный кортеж и фрагмент стула.
«Автомобиль ритуальной службы наехал на обломок пластмассового стула, который был на дне лужи», - пишет «Новокзнецк.ру»
Деталь воткнулась прямо в днище автомобиля, и машина не могла ехать дальше. В итоге водитель сдал назад и объехал препятствие. Остатки стула с дороги убрали прохожие, которые стали очевидцами необычного ДТП.
Фото: Новокузнецк.ру
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