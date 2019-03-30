В Анжеро-Судженске произошло страшное смертельное ДТП с автобусом

В результате происшествия погибли два человека.

В субботу, 30 марта, примерно в 21:35 в Анжеро-Судженске недалеко от остановки Lada Priora врезалась в пассажирский автобус.

«В салоне автобуса пассажиров уже не было. НефАЗ ехал с конечной остановки, когда в него врезались. С водителем всё нормально, он не пострадал. Травмировалась кондуктор автобуса», — цитирую СМИ осведомлённый источник.

В результате происшествия погибли два человека: мужчина и молодой парень, которые находились в отечественном автомобиле.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)».