Блог с тобой ›› Новости ›› В Анжеро-Судженске произошло страшное смертельн...

В Анжеро-Судженске произошло страшное смертельное ДТП с автобусом

30 марта 2019 в 23:56

В результате происшествия погибли два человека.

В субботу, 30 марта, примерно в 21:35 в Анжеро-Судженске недалеко от остановки Lada Priora врезалась в пассажирский автобус.

«В салоне автобуса пассажиров уже не было. НефАЗ ехал с конечной остановки, когда в него врезались. С водителем всё нормально, он не пострадал. Травмировалась кондуктор автобуса», — цитирую СМИ осведомлённый источник.

В результате происшествия погибли два человека: мужчина и молодой парень, которые находились в отечественном автомобиле.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Фото: vk.com/«Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)».


Читайте также

Content ugol
Ильдар Узбеков о программе «Чистый уголь – чистый Кузбасс»
Content 2b2f37583b2e509a3bbf19af0ee940e8
ЧП в Шерегеше: погибли два ребёнка и взрослый
Content 5d1d7c004b21d343642897d294568345
В Кузбассе зарегистрированы первые случаи укуса клещей
Content 198f3618 7aaa 4cd9 876b ae33649ca74a 1200x900 900x675
В Кузбассе похоронный кортеж попал в ДТП мебелью

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?