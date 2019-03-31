Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке голый мужчина прыгал на машине Д...

В Новокузнецке голый мужчина прыгал на машине ДПС (видео)

31 марта 2019 в 11:26

Пьяного кузбассовца удалось задержать.

В южной столице Кузбасса абсолютно голый мужчина прыгал на капоте машине ДПС. Инцидент произошел 30 марта на проспекте Пионерском. Дебошир выкрикивал фразу «Служу России», сопровождая её нецензурной бранью.

Прибывшие на место инцидента стражи порядка были вынуждены надеть на него наручники, а после вызвать специализированную бригаду скорой помощи.

«Личность гражданина установлена. Им оказался ранее судимый местный житель. По предварительным данным, в момент совершения противоправного деяния он находился в состоянии опьянения», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что кузбассовец повредил машину. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Процессуальное решение будет принято по её результатам.

Фото, видео: telegram/«Открытый город».


Читайте также

Content 2b2f37583b2e509a3bbf19af0ee940e8
ЧП в Шерегеше: погибли два ребёнка и взрослый
Content 5d1d7c004b21d343642897d294568345
В Кузбассе зарегистрированы первые случаи укуса клещей
Content 198f3618 7aaa 4cd9 876b ae33649ca74a 1200x900 900x675
В Кузбассе похоронный кортеж попал в ДТП мебелью
Content
В Анжеро-Судженске произошло страшное смертельное ДТП с автобусом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?