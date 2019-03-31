В Новокузнецке голый мужчина прыгал на машине ДПС (видео)

Пьяного кузбассовца удалось задержать.

В южной столице Кузбасса абсолютно голый мужчина прыгал на капоте машине ДПС. Инцидент произошел 30 марта на проспекте Пионерском. Дебошир выкрикивал фразу «Служу России», сопровождая её нецензурной бранью.

Прибывшие на место инцидента стражи порядка были вынуждены надеть на него наручники, а после вызвать специализированную бригаду скорой помощи.

«Личность гражданина установлена. Им оказался ранее судимый местный житель. По предварительным данным, в момент совершения противоправного деяния он находился в состоянии опьянения», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что кузбассовец повредил машину. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Процессуальное решение будет принято по её результатам.

Фото, видео: telegram/«Открытый город».