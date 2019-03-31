В Кемерове начали мыть дороги шампунем

Об этом сообщил в соцсетях мэр города Илья Середюк.
Глава Кемерова сообщил в своём Instagram о том, что в столице региона дороги начали отмывать специальным шампунем.
«Данный шампунь сертифицирован. Это химия для автомобильных дорог. Эффективнее удаляет грязь, нефтяные отложения», - рассказал мэр.
Также гражоначальник отметил, что химическое вещество, которое применяют для уборки города, сертифицировано.
Фото: instagram.com/ilyaseredyuk.
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