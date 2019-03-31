В Кемерове начали мыть дороги шампунем

Об этом сообщил в соцсетях мэр города Илья Середюк.

Глава Кемерова сообщил в своём Instagram о том, что в столице региона дороги начали отмывать специальным шампунем.

«Данный шампунь сертифицирован. Это химия для автомобильных дорог. Эффективнее удаляет грязь, нефтяные отложения», - рассказал мэр.

Также гражоначальник отметил, что химическое вещество, которое применяют для уборки города, сертифицировано.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk.