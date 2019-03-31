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В Ленинске-Кузнецком женщина сбила, а потом ещё раз переехала мужчину

31 марта 2019 в 15:02

Отмечается, что пострадавший был на костылях.

Авария произошла в 13:10 31 марта на улице Ленина на парковке магазина «Мария-Ра». Автоледи сначала сбила, а после переехала пожилого мужчину в тот момент, когда отъезжала от магазина.

«Сначала она не сильно наехала на мужчину на костылях, а потом, видимо, или не почувствовала, что сбила его, или от шока так себя повела. Она ещё раз сдала назад и проехала дедушке по ногам. Его увезли в больницу», — цитируют СМИ очевидцев случившегося.

А вот в ГИБДД Кузбасса отметили, что пешеход не пострадал.

«Водитель автомобиля Toyota двигалась задним ходом, она не убедилась в безопасности манёвра и совершила наезд на пешехода, он не пострадал», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.

 

Фото, видео: vk.com/«ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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