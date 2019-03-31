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На кузбасской трассе легковушка наехала на велосипедистов

31 марта 2019 в 20:17

Авария произошла 31 марта на втором километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк».

В 17:40 водитель легковушки слетел с трассы и травмировал двоих пешеходов.

«Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 совершил съезд с дороги на обочину, где наехал на стоящих пешеходов», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Легковушка опрокинулась на бок. Как сообщают очевидцы, у машины заклинило колесо, и водитель потерял управление над транспортом. В результате ДТП получили травмы два человека, один из них несовершеннолетний.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Фото: vk.com/«ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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