На кузбасской трассе легковушка наехала на велосипедистов

Авария произошла 31 марта на втором километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк».

В 17:40 водитель легковушки слетел с трассы и травмировал двоих пешеходов.

«Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 совершил съезд с дороги на обочину, где наехал на стоящих пешеходов», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Легковушка опрокинулась на бок. Как сообщают очевидцы, у машины заклинило колесо, и водитель потерял управление над транспортом. В результате ДТП получили травмы два человека, один из них несовершеннолетний.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».