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Паводок в Кемерове: в дома горожан «заглядывает» река

01 апреля 2019 в 09:26

По словам местных жителей, подобное происходит ежегодно.

Фотографиями подтоплений поделилась в соцсетях жительница столицы Кузбасса. Женщина пожаловалась на настоящую реку посреди домов в частном секторе на улице Профсоюзной.

«По Профсоюзной каждый год течет река как только начинает таять снег на аэродроме. В этом году река заглядывает в дома», — пишет горожанка.

Отмечается, что ситуацией заинтересовывались местные власти. Однако по словам автора поста и комментаторов, внимание было разовым, и по сей день проблема не решена.

 

 

 

Фото: vk.com/ritm_kemerovo.


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