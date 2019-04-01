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Новокузнечанка избила ребёнка на улице (видео)

01 апреля 2019 в 12:00

Конфликт возник из-за того, что мальчик потерял телефон.

Инцидент произошёл в южной столице Кузбасса на улице Тореза, 36. По словам очевидцев, конфликт возник между матерью и ребёнком произошёл из-за того, что последний потерял телефон. За рассеянность женщина избила мальчика прямо на улице.

1 апреля видео произошедшего появилось в популярном кузбасском паблике соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как женщина сначала бьёт ребёнка по лицу рукой, который в итоге падает на землю. Также слышно, как несовершеннолетний плачет.

Напомним, ранее в соцсетях появилась запись того, как жительница Кемерова била сына в супермаркете. Тогда историей заинтересовалась полиция. Попадёт ли в поле зрения данный инцидент, пока неизвестно.

 

Фото, видео: vk.com/"Новокузнецк [Кузня] Новости".


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