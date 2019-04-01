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В Кемерове разбились три машины

01 апреля 2019 в 14:43

По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших.

1 апреля в столице Кузбасса произошло массовое ДТП. На ФПК столкнулись три кроссровера.

«Сразу три машины столкнулись на Молодёжном, возле третьего дома. Похоже, есть пострадавшие. На месте работали пожарные», – сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, в результате случившегося, предварительно, пострадал один человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области подтвердили факт ДТП. Известно, что участникам понадобилась помощь спасателей – они отключили аккумуляторы автомобилей.

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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