Житель Таштагольского района жестоко истязал дочерей

С лета прошлого года он по малозначительным поводам избивал 14- и 15-летнюю дочерей сожительницы.

В ноябре 2018 года одна из школьниц ушла из дома. Мать обратилась в правоохранительные органы, а когда полицейские нашли пропавшую, девочка рассказала им о причинах своего ухода из дома.

Выяснилось, что в течение лета и осени над девочкой и её сестрой издевался отчим.

«Старшую девочку отчим избил шлангом от стиральной машинки за то, что она поздно пришла с прогулки. Её 14-летнюю сестру, которая, по его мнению, поздно вернулась с тренировки, мужчина избил электрическим проводом», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В том числе 43-летний кузбассовец избивал детей за то, что они делали уроки, пользуясь интернетом. Следователям он сообщил, что поступал так с девочками, чтобы они не обманывали и выросли достойными людьми. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.