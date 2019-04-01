Житель Таштагольского района жестоко истязал дочерей

С лета прошлого года он по малозначительным поводам избивал 14- и 15-летнюю дочерей сожительницы.
В ноябре 2018 года одна из школьниц ушла из дома. Мать обратилась в правоохранительные органы, а когда полицейские нашли пропавшую, девочка рассказала им о причинах своего ухода из дома.
Выяснилось, что в течение лета и осени над девочкой и её сестрой издевался отчим.
«Старшую девочку отчим избил шлангом от стиральной машинки за то, что она поздно пришла с прогулки. Её 14-летнюю сестру, которая, по его мнению, поздно вернулась с тренировки, мужчина избил электрическим проводом», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.
В том числе 43-летний кузбассовец избивал детей за то, что они делали уроки, пользуясь интернетом. Следователям он сообщил, что поступал так с девочками, чтобы они не обманывали и выросли достойными людьми. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
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