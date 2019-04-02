В Новокузнецке пожарные спасли из огня троих детей

Люди звали на помощь и не могли эвакуироваться самостоятельно.
Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля на улице Лазо. По информации МЧС, сигнал о возгорании квартиры в пятиэтажке поступил в 2:06. На момент прибытия первого звена МЧС горела двухкомнатная квартира на первом этаже.
«Из окна квартиры шёл дым, в подъезде наблюдалось задымление. С верхних этажей эвакуировали четыре человека, в том числе троих детей. Спасённые люди звали на помощь, эвакуироваться из-за дыма уже не могли», — в ведомстве.
Из горящей квартиры спасли также мужчину.
«Его доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения. Врачи делают всё возможное, чтобы его жизни и здоровью ничего не угрожало», — цитируют СМИ осведомлённый источник.
В результате пожара в комнате обгорели мебель и постельные принадлежности общей площадью пять «квадратов». Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
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