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В Новокузнецке пожарные спасли из огня троих детей

02 апреля 2019 в 10:14

Люди звали на помощь и не могли эвакуироваться самостоятельно.

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля на улице Лазо. По информации МЧС, сигнал о возгорании квартиры в пятиэтажке поступил в 2:06. На момент прибытия первого звена МЧС горела двухкомнатная квартира на первом этаже.

«Из окна квартиры шёл дым, в подъезде наблюдалось задымление. С верхних этажей эвакуировали четыре человека, в том числе троих детей. Спасённые люди звали на помощь, эвакуироваться из-за дыма уже не могли», — в ведомстве.

Из горящей квартиры спасли также мужчину.

«Его доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения. Врачи делают всё возможное, чтобы его жизни и здоровью ничего не угрожало», — цитируют СМИ осведомлённый источник.

В результате пожара в комнате обгорели мебель и постельные принадлежности общей площадью пять «квадратов». Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.


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