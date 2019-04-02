Блог с тобой ›› Новости ›› Аман Тулеев посетил мемориал у «Зимней Вишни»

Аман Тулеев посетил мемориал у «Зимней Вишни»

02 апреля 2019 в 12:17

Отмечается, что экс-губернатор впервые после отставки побывал на месте трагедии.

2 апреля в соцсетях появилась фотография бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева около мемориала у «Зимний вишни».

Как отмечают местные СМИ, ранее не было подтверждённой информации о том, что бывший глава региона приезжал к месту сгоревшего ТРЦ.

При этом после трагедии 25 марта 2018 года Аман Тулеев возглавлял штаб по ликвидации последствий пожара, а позднее встретился с родственниками пострадавших и погибших людей во время происшествия.

 

 

Фото: telegram/t.me/sibpalm (Удивительный Кузбасс).


Читайте также

Content article big 238331454911995
Житель Юрги чудом выжил после падения с высоты
Content
Тройное ДТП с маршруткой в Кемерове (видео)
Content 16 8
Житель Таштагольского района жестоко истязал дочерей
Content v yaroslavle pozharnye vynesli iz ognya dvukh zhenshchin i rebenka
В Новокузнецке пожарные спасли из огня троих детей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?