Аман Тулеев посетил мемориал у «Зимней Вишни»

Отмечается, что экс-губернатор впервые после отставки побывал на месте трагедии.

2 апреля в соцсетях появилась фотография бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева около мемориала у «Зимний вишни».

Как отмечают местные СМИ, ранее не было подтверждённой информации о том, что бывший глава региона приезжал к месту сгоревшего ТРЦ.

При этом после трагедии 25 марта 2018 года Аман Тулеев возглавлял штаб по ликвидации последствий пожара, а позднее встретился с родственниками пострадавших и погибших людей во время происшествия.

Фото: telegram/t.me/sibpalm (Удивительный Кузбасс).