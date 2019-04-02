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Кузбасские полицейские спасли сову от стаи ворон

02 апреля 2019 в 13:27

Длиннохвостую неясыть заметили на одном из деревьев рядом со служебным зданием.

Сотрудники отдела адресно-справочной работы управления по вопросам миграции спасли сову.

Правоохранители заметили, как на одном из деревьев, расположенных рядом со служебным знанием, на птицу напала стая ворон.

«Ослабевшая сова упала на дорогу. Правоохранители подобрали сову и напоили её водой. После связались с департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса», - рассказали в ведомстве.

Специалисты установили, что птица длиннохвостая неясыть. Убедившись, что здоровью совы ничего не угрожает, её выпустили на волю в одном из лесов в пригороде Кемерова.

 

Фото: ГУ МВД по КО.


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