Илья Середюк уволил сразу двух заместителей

В отставку ушли Дмитрий Березовский и Валентина Вылегжанина.

Как сообщили в кемеровской администрации, сразу два замглавы города покинули свой пост.

«От занимаемых должностей освобождены руководитель аппарата Валентина Вылегжанина, а также начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский», – уточнили в мэрии.

Информации о том, кто займёт должности, пока нет.

Напомним, в марте суд оштрафовал Дмитрия Березовского по результатам внеплановой проверки соблюдения управлением, которое возглавляет Березовский, требований законодательства в сфере закупок товаров, услуг и работ при исполнении муниципального контракта на ремонт дорог. Проверка была организована после того, как в ведомство поступило обращение о нарушении заказчиком требований законодательства.