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В Кемерове на Пролетарской сбили женщину

02 апреля 2019 в 15:45

Фото с места ДТП появились в соцсетях.

Во вторник, 2 апреля, в Кемерове автомобилист сбил женщину. Авария произошла на улице Пролетарской, 9 около 13:50.

«По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж ГИБДД. Сейчас инспекторы ещё работают на месте происшествия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в ГИБДД по городу Кемерово.

Информации о состоянии пострадавшей пока нет.

 

 

Фото: instagram/«Инцидент Кемерово».

 


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