В Кемерове на Пролетарской сбили женщину

Фото с места ДТП появились в соцсетях.
Во вторник, 2 апреля, в Кемерове автомобилист сбил женщину. Авария произошла на улице Пролетарской, 9 около 13:50.
«По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж ГИБДД. Сейчас инспекторы ещё работают на месте происшествия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в ГИБДД по городу Кемерово.
Информации о состоянии пострадавшей пока нет.
Фото: instagram/«Инцидент Кемерово».
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы