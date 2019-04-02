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Киселевчанин переехал жить в подвал

02 апреля 2019 в 16:23

Так он решил избежать наказания, однако его «сдали» дети возлюбленной.

В Киселёвске местный житель решил избежать исправительных работ и ради этого переехал жить в подвал. Когда приставы приехали, чтобы доставить его к мировому судье Киселевского городского судебного района для замены уголовного наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания, то обнаружили в доме совсем других жильцов.

«Оказалось, что в доме, где ранее проживал мужчина с сожительницей, теперь проживают её совершеннолетние дети. Они и сообщили, что с целью уклонения от исправительных работ, мужчина оборудовал в одном из домов подвал и переехал туда», — рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Осмотрев несколько домов округе, приставы в итоге обнаружили подвал, где скрывался гражданин. К мировому судье его доставили в принудительном порядке.


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