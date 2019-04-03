Полиция проверит мать, избившую ребёнка в Новокузнецке

Напомним, конфликт произошел прямо на улице из-за потерянного телефона.

11 апреля в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как женщина прямо на улице избивает ребёнка. Историей заинтересовалась полиция.

«В настоящее время по факту публикации в Сети ролика проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что какое-либо решение будет принято по итогам проверки в соответствии с действующим законодательством».

Фото: vk.com/"Новокузнецк [Кузня] Новости".