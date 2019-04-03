Посреди Новокузнецка нашли скелет человека

На останки наткнулся местный житель.

Во вторник, 2 апреля, в Новоильинском районе южной столицы Кузбасса нашли скелет человека. Известно, что останки нашёл местный житель около дома N55 по улице Косыгина.

«На месте обнаружения останков работают следователь и следователь-криминалист отдела криминалистики. В случае необходимости будут задействованы эксперты других служб, в том числе бюро судебно-медицинской экспертизы», – прокомментировали в СО по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление личности умершего. В ближайшее время правоохранители опросят мужчину, который обнаружил останки.