Редкое природное явление зафиксировали в небе над Кемеровом

Утром 3 апреля житель Лесной Поляны снял гало.
По данным синоптиков, с 2014 года в Кузбассе участились случаи возникновения этго являения. При этом частота возникновения «тройного солнца», скорее всего, связана с изменениями климата.
На этот раз гало заметили жители Лесной Поляны. Снимок необычного природного явления был сделан утром 3 апреля.
Гало преимущественно бывает вызвано ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы. Его вид зависит от формы и расположения кристаллов.
Фото: vk.com / «Лесная поляна Кемерово – сообщество жителей».
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