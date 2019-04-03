Редкое природное явление зафиксировали в небе над Кемеровом

Утром 3 апреля житель Лесной Поляны снял гало.

По данным синоптиков, с 2014 года в Кузбассе участились случаи возникновения этго являения. При этом частота возникновения «тройного солнца», скорее всего, связана с изменениями климата.

На этот раз гало заметили жители Лесной Поляны. Снимок необычного природного явления был сделан утром 3 апреля.

Гало преимущественно бывает вызвано ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы. Его вид зависит от формы и расположения кристаллов.

Фото: vk.com / «Лесная поляна Кемерово – сообщество жителей».