Блог с тобой ›› Новости ›› Редкое природное явление зафиксировали в небе н...

Редкое природное явление зафиксировали в небе над Кемеровом

03 апреля 2019 в 11:36

Утром 3 апреля житель Лесной Поляны снял гало.

По данным синоптиков, с 2014 года в Кузбассе участились случаи возникновения этго являения. При этом частота возникновения «тройного солнца», скорее всего, связана с изменениями климата.

На этот раз гало заметили жители Лесной Поляны. Снимок необычного природного явления был сделан утром 3 апреля.

Гало преимущественно бывает вызвано ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы. Его вид зависит от формы и расположения кристаллов.

 

Фото: vk.com / «Лесная поляна Кемерово – сообщество жителей».


Читайте также

Content auexg5qcy9a
В Кемерове на Пролетарской сбили женщину
Content 1442170069 1088555801
Киселевчанин переехал жить в подвал
Content
Полиция проверит мать, избившую ребёнка в Новокузнецке
Content skelet
Посреди Новокузнецка нашли скелет человека

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?