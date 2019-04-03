В Кузбасс поступит партия новых автобусов

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил в своём официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», что в ближайшее время в регион завезут партию новых автобусов.

«Состояние общественного транспорта вызывает много вопросов у кузбассовцев. Техника изношена – зимой часто ломается, из-за этого сбои в расписании. Люди стоят и мёрзнут. В прошлом году привезли 133 автобуса. Сейчас выделили деньги на покупку 152-х. Вся техника будет утеплённой. Первую партию ждём в конце апреля», — написал губернаор.

В том числе будут 15 автобусов на природном газе.

Также глава региона отметил, что в Кузбассе комплексно внедряют бережливые технологии, чтобы общественный транспорт меньше по времени простаивал в ремонте. Например, в Новокузнецке уже обкатывают первые электробусы.

Фото: vk.com/tsivilev42.