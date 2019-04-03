Кемеровчане заводили скорую помощь с пациентом с толкача

Инцидент произошёл в ночь с 31 марта на 1 апреля на Волгоградской.

Фото выложили в сеть очевидцы случившегося. По их словам, заглохший автомобиль толкали случайные прохожие.

«Я вышел на балкон, увидел, что стоит скорая помощь. Водитель несколько попытался завести автомобиль, однако у него ничего не вышло, тогда он полез под капот. Спустя время мимо «Газели» прошли несколько парней, спросили водителя, не нужна ли ему их помощь. В тоге машина завелась и уехала», - цитируют СМИ свидетеля.

Очевидец добавил, что инцидент произошёл на Волгоградской, 27. По его словам, в этот момент салоне авто был пациент.