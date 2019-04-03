Многодетная мать из Кузбасса обокрала «Почту России»

Осуждённая пояснила, что очень нуждалась в деньгах.

В Кузбассе осудили начальника отделения почтовой связи в селе Красные Орлы Мариинского района. 28-летнюю женщину обвиняли в присвоении крупной суммы денег с использованием служебного положения.

Установлено, что в период с июня 2017 года по март 2018 года она похитила 264 425 рублей.

«Часть денег она похитила из находящихся в подотчёте денежных средств от продажи товарно-материальных ценностей, а также принятых от граждан денежных средств за оплату электроэнергии, электронные переводы, за посылки с наложенным платежом. Также женщина похищала средства путём фиктивного оформления почтовых переводов на своё имя от имени экс-супруга и своей знакомой», - рассказали в прокуратуре Мариинского района.

Отмечается, что осужденная – молодая мать троих детей. Она полностью признала вину и пояснила, что пошла на преступление, так как нуждалась в деньгах.

В ходе предварительного следствия жительницы Кузбасса погасила 8 000 рублей долга. Учитывая это, а также то, что женщина впервые нарушила закон, её приговорили к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на такой же период времени. Также её обязали возместить материальный ущерб в полном объёме.