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В одном из дворов Кемерова обнаружили труп

03 апреля 2019 в 17:03

Эксперты устанавливают причину смерти мужчины.

2 апреля во дворе одной из пятиэтажек Кировского района обнаружили труп.

«Тело мужчины нашли на лавочке возле подъезда дома», – сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

В СУ СК РФ по Кемеровской области рассказали, пока информации о произошедшем не поступало. В ведомстве пояснили, что такая ситуация возможна в том случае, если на теле не было видимых признаков насильственной смерти.

По информации СМИ, обстоятельства и причина смерти мужчины устанавливаются.


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