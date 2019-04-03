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Автоледи сбила женщину на «зебре»

03 апреля 2019 в 17:18

Авария произошла утром 3 апреля в Рудничном районе Кемерова. В 7:50 28-летняя водитель Lada Granta сбила 28-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе.

«Водитель «Лады» двигалась по проспекту Шахтёров со стороны улицы Ракитянского и с левым поворотом на переулок 2-й Авроры на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество в движении пешеходу, которая двигалась по «зебре» так же на зелёный сигнал светофора», — сообщили в ГИБДД по городу Кемерово.

Пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали у неё серьёзные ушибы.

В настоящее время разыскиваются свидетели ДТП. Всех, у кого есть запись с видеорегистратора, просят позвонить в полицию по телефону 02.


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