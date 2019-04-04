Полиция просит помочь опознать труп, найденный в Новокузнецке

Тело мужчины было найдено в одном из городских дворов.
Напомним, 2 апреля в южной столице Кузбасса местный житель наткнулся на останки человека на улице Косыгина рядом с домом №55. На место выехали следователи. В настоящее время эксперты устанавливают причину смерти горожанина, а правоохранители просят кузбассовцев помочь в установлении личности умершего.
«Останки принадлежат мужчине в возрасте 40-45 лет. На них частично сохранился волосяной покров, волосы тёмные. Также рядом с останками были найдены предметы одежды», – сообщили в СО по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области.
Предварительно установлено, что останки находились в земле с осени 2018 года.
Отмечается, что, скорее всего, смерть человека не носит криминальный характер.
Всех, кто узнал предметы одежды или располагает сведениями о случившемся, просят позвонить по телефону в Новокузнецке: 8 (3843) 32-31-54.
Фото: http://novokuznetsk.ru
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