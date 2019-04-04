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Полиция просит помочь опознать труп, найденный в Новокузнецке

04 апреля 2019 в 08:49

Тело мужчины было найдено в одном из городских дворов.

Напомним, 2 апреля в южной столице Кузбасса местный житель наткнулся на останки человека на улице Косыгина рядом с домом №55. На место выехали следователи.  В настоящее время эксперты устанавливают причину смерти горожанина, а правоохранители просят кузбассовцев помочь в установлении личности умершего.

«Останки принадлежат мужчине в возрасте 40-45 лет. На них частично сохранился волосяной покров, волосы тёмные. Также рядом с останками были найдены предметы одежды», – сообщили в СО по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что останки находились в земле с осени 2018 года.

Отмечается, что, скорее всего, смерть человека не носит криминальный характер.

Всех, кто узнал предметы одежды или располагает сведениями о случившемся, просят позвонить по телефону в Новокузнецке: 8 (3843) 32-31-54.

 

Фото: http://novokuznetsk.ru

 


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