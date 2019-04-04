В Кузбассе религиозный фанатик до смерти забил отца

Конфликт разгорелся на почве веры.

Как рассказали в региональном СУ СК РФ, преступление произошло в сентябре 2018 года в Кемерове.

«Мужчина, находясь у себя в квартире, во время ссоры со своим отцом на почве религиозных разночтений нанёс ему не менее 27 ударов руками по голове, телу, конечностям. Житель областного центра скончался от полученных травм на месте», – пояснили в ведомстве.

Позже выяснилось, что обвиняемый состоит на учёте в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения. Свою вину он не признал.

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении мужчины с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.