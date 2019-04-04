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В Яйском районе загорелся электровоз

04 апреля 2019 в 12:33

В момент пожара локомотив находился под напряжением.

Вечером 3 апреля в селе Новониколаевка Яйского района загорелся электровоз. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии поступил в 18:49.

«На момент прибытия первого подразделения из кабины электровоза шёл дым, локомотив находился под напряжением, машинисты принимали меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения», - рассказали в ведомстве.

Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались девять человек и две единицы техники. В 20:07 пожар был ликвидирован.

В результате возгорания обгорела внутренняя часть кабины электровоза на площади 8 кв. м. Причина случившегося устанавливается.

 


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