Кемеровский бульвар Строителей значительно пострадал после зимы

Об этом сообщил Илья Середюк после проверки состояния одного из гарантийных объектов.

Глава города отметил ряд замечаний, которые нужно устранить в короткий срок. Так, среди прочего обнаружены повреждения травмобезопасного покрытия - они появились в результате работы уборочной техники.

«Встретился с подрядчиком, ситуация будет исправлена сразу, как только прогреется основание. Немного изменится оттенок цвета, но это не критично», — написал мэр областной столицы на своей на странице «ВКонтакте».

В порядок будут также приведены детские площадки и лавочки.

Фото: vk.com/ilyaseredyuk.