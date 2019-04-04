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Кемеровский бульвар Строителей значительно пострадал после зимы

04 апреля 2019 в 12:46

Об этом сообщил Илья Середюк после проверки состояния одного из гарантийных объектов.

Глава города отметил ряд замечаний, которые нужно устранить в короткий срок. Так, среди прочего обнаружены повреждения травмобезопасного покрытия - они появились в результате работы уборочной техники.

«Встретился с подрядчиком, ситуация будет исправлена сразу, как только прогреется основание. Немного изменится оттенок цвета, но это не критично», — написал мэр областной столицы на своей на странице «ВКонтакте».

В порядок будут также приведены детские площадки и лавочки.

 

 

Фото: vk.com/ilyaseredyuk.


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