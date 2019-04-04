Пьяный новокузнечанин за раз разбил пять машин

У мужчины также не было прав на управление транспортным средством.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, ДТП с участием пяти машин произошло 4 апреля в Новокузнецке.

«Около 2:05 на Бардина, 28 45-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и столкнулся с Toyota Premio, Datsun on-Do, Daewoo Nexia и Kia Ceed. В результате никто не пострадал», – рассказал Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Установлено, что устроивший ДТП автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было прав.

Фото: instagram.com / novokuznetsk.news.