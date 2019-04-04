В Кузбассе раньше обычного начался ледоход

На выходных синоптики ожидают вскрытие Томи в Кемерове.

В этом году на территории Кемеровской области движение льда началось раньше обычного. Традиционно реки в регионе вскрываются 14-17 апреля.

«2 апреля 2019 года произошло вскрытие реки Мундыбаш, наблюдался ледоход. В ночь с 2 на 3 апреля произошло вскрытие рек Томь-Междуреченск и Мрас-Су-Мыски», — сообщают в кемеровском гидрометцентре.

Уже сейчас ледоход начался в Новокузнецке, а на выходных синоптики ожидают вскрытие реки Томь в Кемерове.

Как отмечают специалисты, раннее вскрытие обусловлено отсутствием заморозков и осадков. К тому же в марте этого года температура воздуха была на семь градусов выше климатической нормы.