В Кемерове снесли опасный заброшенный объект

Аварийное здание находилось на улице Мичурина.

В столице региона специалисты продолжают сносить заброшки, находящиеся в аварийном состоянии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Кемерова Илья Середюк.

«В городе много неэксплуатируемых, брошенных, незавершённых строений. Те из них, которые находятся в аварийном состоянии – необходимо снести. В настоящее время уже демонтировали 12 таких объектов», — рассказал градоначальник.

Так, 4 апреля 2019 года специалисты Кемеровской службы спасения демонтировали трансформаторную подстанцию. Работы проводились на улице Мичурина, 134.

Фото: vk.com/ilyaseredyuk.