Житель Кемерова жестоко расправился с зятем

Уже после ссоры тесть нанёс родственнику смертельные ножевые ранения.

По версии следствия, 24 марта 2019 года в Рудничном районе города между 52-летним обвиняемым, который находился в состоянии опьянения, и его 26-летним зятем произошел словесный конфликт.

«В ссору вмешалась дочь обвиняемого, она разняла отца и мужа, в итоге последний ушёл в гараж. Через некоторое время отец женщины также вышел из дома, а когда вернулся, то сообщил дочери, что нанёс зятю несколько ножевых ранений. Она вызвала скорую помощь и полицию», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Потерпевшего госпитализировали потерпевшего, однако спасти его не удалось, в медицинском учреждении он скончался. Тестя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Кемеровчанин полностью признал вину и сотрудничает со следствием. В ближайшее время его проверят на вменяемость.