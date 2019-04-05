Кузбассовец похитил деньги у прихожанки прямо в храме

Мужчина взял грех на душу всего за 1300 рублей.

Инцидент произошёл в Анжеро-Судженске. В местным полицейским обратилась 64-летня пенсионерка. Женщина рассказала, что пока находилась в местном храме, кто-то похитил у неё деньги. Сумма ущерба составила 1300 рублей.

«В результате оперативных действий по горячим следам стражи порядка задержали 45-летнего жителя Яйского района. У него изъяли кошелёк потерпевшей, в котором ещё находилась большая часть похищенных средств», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Женщине вернули её имущество, а в отношении задержанного составили протокол по статье КоАП РФ «Мелкое хищение». Теперь ему грозит штраф, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.