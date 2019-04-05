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Житель Кузбасса умер возле дверей магазина

05 апреля 2019 в 11:21

ЧП произошло в посёлке Лапшиновка в Ленинск-Кузнецком районе. Вечером 4 апреля в скорую помощь и в полицию поступил сигнал о том, что возле магазина умер человек.

«На место выезжали и стражи порядка, и медики. Последние констатировали смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются, точную причину гибели человека установят эксперты», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Как сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте», мужчина намеревался купить в магазине пиво. У входа в торговое помещение кузбассовцу стало плохо.

Отмечается также, что рядом с местом, где умер мужчина, играли дети.


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