Житель Кузбасса умер возле дверей магазина

ЧП произошло в посёлке Лапшиновка в Ленинск-Кузнецком районе. Вечером 4 апреля в скорую помощь и в полицию поступил сигнал о том, что возле магазина умер человек.

«На место выезжали и стражи порядка, и медики. Последние констатировали смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются, точную причину гибели человека установят эксперты», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Как сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте», мужчина намеревался купить в магазине пиво. У входа в торговое помещение кузбассовцу стало плохо.

Отмечается также, что рядом с местом, где умер мужчина, играли дети.