В центре Кемерова провалился тротуар

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, на улице Весенней. Здесь провалилась тротуарная плитка, в результате чего в пешеходной зоне появилась огромная дыра.

По информации местных СМИ, дыра в тротуаре появилась из-за «КамАЗа», который был задействован в уборке города. По данным телеграм-канала «Открытый город», спецтехника принадлежит коммунальщикам. Известно, что в результате инцидента также повредились сети крупного кузбасского провайдера.

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

«По оценкам специалистов, провал в тротуаре образовался из-за изношенности перекрытия. На данным момент специалисты уже восстановили сети коммуникации», - сообщили в мэрии.

Также в ведомстве отметили, что сегодня, 5 апреля, коммунальщики восстановят плиту, она будет состоять в том числе из железобетонной конструкции, в течение суток плита будет сохнуть. Только после этого восстановят тротуарную плитку.

Фото: telegram/«Открытый город».