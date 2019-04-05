В Кемерове подросток поджёг машину, чтобы замести следы

Он похитил автомобиль с платной стоянки.

Местный житель сообщил в полицию, что на пустыре за рынком в Ленинском районе горит машина. Выяснилось, что горел грузовой автомобиль «ВИС», который принадлежит местному предпринимателю. За час до пожара владелец сообщил об угоне транспортного средства с платной стоянки в Заводском районе.

Оказалось, что к обоим преступлениям причастен несовершеннолетний подросток.

«Юноша проник на стоянку по крышам окружающих её гаражей и с помощью ключа, оставленного в замке зажигания, завёл машину. После он поджёг транспортное средство, тем самым пытаясь скрыть следы преступления», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Автомобиль получил значительные повреждения. Теперь подростку грозит до пяти лет по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос о возбуждении ещё одного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В отношении родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию, им грозит штраф до 500 рублей. Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.