В кемеровской школе детей накормили хлебом с плесенью

Фотографиями поделились в соцсетях сами учащиеся.

В подписи к фотографиям было сказано, что испорченный хлеб дали в столовой школы №58. Комментаторы отметили, что подобное происходит не только в этом учебном заведении. По мнению пользователей, виноваты производители.

На пост отреагировала и представитель МАУ «Школьное питание» Анастасия Панькова, которая, согласно информации на официальном сайте, является директором учреждения.

«Уважаемые дети и родители! Хлеб в школьные столовые поставляется поставщиком «Империя Мокс». Все документы, подтверждающие качество товара при поставке предоставлены. Хлеб приобретается ежедневно в нарезанном виде. Произвели сейчас проверку по всем пищеблокам аналогичных фактов не выявлено. Если к Вам попал недоброкачественный продукт, просим сразу обращаться к работникам столовой или классному руководителю для принятия оперативных мер. Главный технология МАУ » Школьное питание» С.Ю Хохлова тел 45-95-13», — написала она.

Некоторые комментаторы заметили, что на кадрах нет деталей, по которым было бы понятно, что это именно школьная столовая. Тем более невозможно определить учебное заведение.

Фото: https://vk.com/6ruk_kemerovo_official.