Кузбассовцы голышом прокатились на льдине

Идея пришла в голову одному из жителей Новокузнецка спонтанно.

В соцсетях появилось видео, как жители Новокузнецка голышом катались на льдине во время ледохода.

Один из участников экстремального развлечения рассказал, что это был не первый опыт зимнего купания, однако мысль прокатиться на льдине пришла спонтанно.

«На протяжении 21 года я каждую зиму купаюсь в проруби по 3-5 раз в неделю. Задумка поплавать на льдине была в моей голове давно. Вчера увидел ледоход и решился», - цитируют СМИ жителя южной столицы.

Кузбассовец отметил, что совершенное, не предел фантазий. Он хотел бы даже попробовать переплыть реку.

Видео: vk.com/Константин Коренных.