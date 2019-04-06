Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовцы голышом прокатились на льдине

Кузбассовцы голышом прокатились на льдине

06 апреля 2019 в 11:28

Идея пришла в голову одному из жителей Новокузнецка спонтанно.

В соцсетях появилось видео, как жители Новокузнецка голышом катались на льдине во время ледохода.

Один из участников экстремального развлечения рассказал, что это был не первый опыт зимнего купания, однако мысль прокатиться на льдине пришла спонтанно.

«На протяжении 21 года я каждую зиму купаюсь в проруби по 3-5 раз в неделю. Задумка поплавать на льдине была в моей голове давно. Вчера увидел ледоход и решился», - цитируют СМИ жителя южной столицы.

Кузбассовец отметил, что совершенное, не предел фантазий. Он хотел бы даже попробовать переплыть реку.

 

Видео: vk.com/Константин Коренных.


Читайте также

Content
Житель Кузбасса умер возле дверей магазина
Content 5866c6eede5414254e24adeeb85e9315 900x603
В центре Кемерова провалился тротуар
Content
В Кемерове подросток поджёг машину, чтобы замести следы
Content 2 1
В кемеровской школе детей накормили хлебом с плесенью

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?