В центре Прокопьевска горел рынок

Днём в субботу, 6 апреля, на рынке в Прокопьевске полыхал торговый павильон. Центральный рынок расположен на улице Волгоградская. Видео пожара выложили в сеть очевидцы.

«Видео снимала примерно в 13:40. Горел огромный продуктовый павильон, который находится, где Центральный рынок», — цитируют свидетелей ЧП СМИ.

В МЧС России по Кемеровской области сообщили, что пожар был оперативно потушен, угрозы жизни и здоровью жителям нет.

«Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули помещение, на месте работают пять отделений пожарной охраны», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты.

Фото, видео: vk.com/prokopievsk.