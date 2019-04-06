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В центре Прокопьевска горел рынок

06 апреля 2019 в 15:01

Днём в субботу, 6 апреля, на рынке в Прокопьевске полыхал торговый павильон. Центральный рынок расположен на улице Волгоградская. Видео пожара выложили в сеть очевидцы.

«Видео снимала примерно в 13:40. Горел огромный продуктовый павильон, который находится, где Центральный рынок», — цитируют свидетелей ЧП СМИ.

В МЧС России по Кемеровской области сообщили, что пожар был оперативно потушен, угрозы жизни и здоровью жителям нет.

«Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули помещение, на месте работают пять отделений пожарной охраны», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты.

 

Фото, видео: vk.com/prokopievsk.


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