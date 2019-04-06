В Кузбассе ребёнок упал в колодец (видео)

Во время ЧП мать девочки разговаривала по телефону.

В Прокопьевске маленькая девочка упала в колодец. ЧП произошло во вторник, 2 апреля, в 17:13. Как отметили свидетели, колодец находится «на Строителей за поликлиникой».

Видео случившегося появилось в Сети. На кадрах видно, как девочка прыгает на крышке люка, пока её мама разговаривает по телефону. В итоге ребёнок проваливается в канализационный люк.

По предварительной информации, жизни ребёнка ничего не угрожает. Девочка отделалась испугом и вывихом ноги.