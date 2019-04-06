В Берёзовском инвалид задохнулся в собственном доме

ЧП произошло 4 апреля на Карбышева.

Сигнал о возгорании поступил в 12:08. Как сообщили в МЧС Кузбасса, на место выезжали шесть человек и одна единица техники. Ликвидировать пожар специалистам удалось в 12:19.

«После тушения в доме нашли тело 59-летнего инвалида первой группы», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Сейчас все обстоятельства выясняют следователи. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом.