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По Кемерову прогуливалась голая женщина

07 апреля 2019 в 10:12

Свидетелями необычной прогулки стали жители бульвара Строителей.

В ночь на воскресенье, 7 апреля, на бульваре Строителей прохожие заметили прогуливающуюся обнажённую женщину. Сообщение о необычном зрелище появилось в одной из групп «ВКонтакте».

«По бульвару Строителей ходит голая женщина, в возрасте 45 лет, видели последний раз в два часа ночи у 21  дома. Кто что знает? Жалко дамочку», — написал один из очевидцев.

Интересно, что вызывать полицию и задерживать голую женщину до прибытия стражей порядка никто не решился. Почему женщина находилась на улице в таком виде и что стало с ней дальше, неизвестно.

 


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