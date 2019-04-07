По Кемерову прогуливалась голая женщина

Свидетелями необычной прогулки стали жители бульвара Строителей.

В ночь на воскресенье, 7 апреля, на бульваре Строителей прохожие заметили прогуливающуюся обнажённую женщину. Сообщение о необычном зрелище появилось в одной из групп «ВКонтакте».

«По бульвару Строителей ходит голая женщина, в возрасте 45 лет, видели последний раз в два часа ночи у 21 дома. Кто что знает? Жалко дамочку», — написал один из очевидцев.

Интересно, что вызывать полицию и задерживать голую женщину до прибытия стражей порядка никто не решился. Почему женщина находилась на улице в таком виде и что стало с ней дальше, неизвестно.