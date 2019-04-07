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Кузбасские контрактники напали на КПП своей части

07 апреля 2019 в 13:19

Двое рядовых-контрактников Юргинского гарнизона сели на скамью подсудимых за попытку с боем прорваться в воинскую часть.

Конфликт произошёл 12 сентября прошлого года. Контрактники пытались пройти через КПП, но дежурный отказал одному из них в проходе из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность военнослужащего.

«В ответ на отказ солдат набросился на дежурного с кулаками и нанёс ему удар в лицо. А второй рядовой напал на помощника дежурного с ножом и ударил того рукояткой по затылку», - сообщает пресс-служба Томского гарнизонного суда.

В итоге за нападение оба рядовых получили по два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор ещё не вступил в законную силу.


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