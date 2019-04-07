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В Прокопьевске загорелся частный дом с семьёй внутри

07 апреля 2019 в 20:35

Троих людей из горящего дома спасли сотрудники полиции, которые находились в это время на маршруте патрулирования.

Ночью в Прокопьевске загорелся частный дом с семьёй внутри. Троих людей из горящего дома спасли сотрудники полиции, которые находились в это время на маршруте патрулирования. Полицейские знали, что в доме проживает 86-летняя пенсионерка.

«Лейтенант полиции Вадим Гуманиченко и старший сержант полиции Александр Олешко сообщили о происшествии в дежурную часть и направились к очагу возгорания для оказания помощи. Они зашли в задымлённое помещение и эвакуировали пожилую женщину через окно. Потом разбудили двух её родственников и также помогли им выбраться на улицу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывший на место пожарный расчёт ликвидировал возгорание. Спасённая семья была передана медикам скорой помощи, сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

В настоящее время руководством ОМВД России по городу Прокопьевску принято решение о поощрении отличившихся сотрудников.

Лейтенант полиции Вадим Гуманиченко уже не в первый раз участвовал в спасении людей при пожаре. В октябре 2018 года он вместе с коллегой организовал эвакуацию жильцов из охваченного пламенем многоквартирного дома.

 

Фото: «Правоохранительный портал Кузбасса».


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