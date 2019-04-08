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В Кузбассе поезд протаранил легковушку (видео столкновения)

08 апреля 2019 в 09:44

Иномарка выехала на запрещающий сигнал при закрытом шлагбауме.

Авария произошла 5 апреля в Ленинске-Кузнецком. В 18:35 поезд протаранил легковой автомобиль. Известно, что ДТП провоцировал водитель Volkswagen Touareg.

«По предварительным данным, 72-летний водитель Volkswagen выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал при закрытом шлагбауме», – рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

По счастливой случайности в результате никто не пострадал.

В Сети появилось видео момента серьёзного ДТП.

 

 

Фото, видео: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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