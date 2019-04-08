В Кемерове «Мерседес» насмерть сбил пешехода (видео)

29-летний мужчина скончался по пути в больницу.

Авария произошла ночью 8 апреля на проспекте Ленина, 91. Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, около 2:50 Mercedes-Benz сбил мужчину.

«Установлено, что 25-летний водитель Mercedes-Benz ехал по Ленина в сторону Тухачевского, предварительно, наехал на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода», - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход погиб. 29-летний мужчина скончался при транспортировке в медицинское учреждение.

Видео с места происшествия появилось в Сети.

Фото: соцсети.