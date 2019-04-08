Кузбассовцы вновь подняли вопрос о переносе столицы в Новокузнецк

Соответствующая петиция появилась 8 апреля на сайте change.org Автор заявил, что в Кемеровской области на практике реализуется ускоренный рост лишь одного Кемерово.

«Регион стремительно проседает и разрушается, что лишний раз доказывает неэффективность управления областью из Кемерово!», - пишет горожанин.

По мнению создателя петиции, «для равномерного, динамичного развития области необходимо перенести областной центр на юг, в Новокузнецк».

На момент публикации заметки данную петицию подписали 16 человек. В комментариях подписавшиеся в числе прочего указывают, что таким образом надеются «спасти» Новокузнецк от загрязнения и разрухи.