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В Прокопьевском районе пропал 15-летний школьник

08 апреля 2019 в 14:30

Полиция просит помочь в поисках мальчика.

В Прокопьевском районе полицейские разыскивают без вести пропавшего подростка. Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, около 20:00 7 апреля 15-летний Егор Богатырёв вышел из дома на автобусную остановку и до сих пор не вернулся.

Рост парня составляет около 175 см. Егор плотного телосложения, у него русые волосы и голубые глаза. В день пропажи подросток был одет в синюю джинсовую утеплённую куртку, чёрную кепку, тёмно-зелёные брюки, чёрные туфли.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (3846) 69-17-57, 8 (3846) 69-16-01 или «02».

Анонимность гарантирована.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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